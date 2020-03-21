لجنة لإدارة الأزمات في «الغد» للتوعية بمخاطر كورونا

عقد حزب الغد، برئاسة موسى مصطفي موسى، السبت، الاجتماع الأول للجنة إدارة الأزمات التى قام الحزب بتدشينها، مشيرًا إلى أن تدشين تلك اللجنة بهدف تفعيل حملة التوعية بمخاطر فيروس كورونا.أضاف الحزب، في بيان اليوم، أن الاجتماع كان بحضور خالد جمال، نائب رئيس حزب الغد، وأمين عام الحزب بالجيزة، ومها شريف نائب رئيس الحزب للعلاقات المصرية والدولية والمشرف العام علي امانة الحزب الجيزة.أوضح رئيس حزب الغد، أنه تم التنسيق والتحضير للفعاليات الخاصة بحملات التوعية الصحية بمخاطر كورونا، والتى تهدف إلى التطهير والتعقيم للأماكن العامة في الأمانات الفرعيه بالجيزة خلال الأيام القادمة، وذلك بتوجيهات من رئيس الحزب، لافتًا إلى أن تلك الحملات ضمن المشاركة البنّاءة للأحزاب مع أجهزة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومحاولة الحد من انتشاره ومساهمة في حل الأزمة التي تواجهها البلاد.