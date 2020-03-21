الديهي: «كورونا» كشف هشاشة المنظومة الصحية في أوروبا

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ميزان القوى العالمي يتبدل ويتغير، ووباء فيروس كورونا كشف هشاشة المنظومة الصحية في الدول الأوروبية وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن ما جرى في إيطاليا فشل طبي؛ لأن الأزمة أكبر من المنظومة الطبية، وعدد المصابين أكبر من استيعاب المنظومة الطبية له، والأمور تزداد سوء من حولنا ونحن لا نشعر، ومن الممكن أن ننجو من هذا الخطر المحقق بالالتزام بالمعايير والتعليمات والإجراءات.وتابع: "يجب أن نكون صرحاء مع المواطنين، نفاق العوام خطر، وليس من مصلحة أحد إخفاء شيء، وتجميل صورة على غير حقيقتها، الوضع يحتاج لتكاتف حقيقي من المواطنين".وأردف الديهي: "أمامنا طريقين لا ثالث لهما إما طريق القاهرة بكين أو طريق القاهرة روما، والاختيار بيد المصريين، إما مواجهة الأزمة أو عدم القدرة على السيطرة عليها".ولفت إلى أن الصين تعافت من أزمة كورونا وتغلبت عليها بسبب التزام مواطنيها، وعدد الإصابات بالصين أصبح صفر، بسبب إغلاق بؤرة انتشار فيروس كورونا، واحتجاز مواطنيها، والعزل الاختياري بمناطق أخرى، وبناء مستشفيين لعلاج المصابين، والتباعد الاجتماعي، وإجراءات صارمة لمنع التجمعات وإلغاء كافة الأنشطة، وفرض غرامة على عدم ارتداء الأقنعة، ووضع برامج توعية على الهواتف، وعيادات متنقلة ومتحركة.واستطرد: "وما حدث في الصين درس لكل الدول، بينما في إيطاليا الوضع صعب جدًا بسبب استهتار واستسهال المواطنين، مش عايز أقول استهتار وسخرية من كورونا في إيطاليا زي ما بيحصل عندنا، رائحة الموت تغطي أجواء إيطاليا ولم يعد هناك وقت لتشييع الأحبة، وليس هناك مكان في المستشفيات لعلاج المصابين".وأذاع "الديهي"، مقاطع فيديو تستعرض حسم وحزم الصين في التعامل مع المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، معقبًا: "ناس صارمة وعايزين يعيشوا"، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم تبحث عن التجربة الصينية في مواجهة كورونا، ومصر سبقت الجميع بإرسال وزيرة الصحة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم التعازي في الضحايا، والتعرف على التجربة الصينية، معلقًا ده أبلغ رد على من كان ينتقد زيارة وزيرة الصحة للصين.وتابع، أن الكرة الأرضية بسكانها في خطر، وقد نجد فراق لأحبة بالملايين، وعلى المواطنين أن يستجيبوا للتعليمات وينفذوها.