مسابقة ملكة الأناقة تعلق أنشطتها بسبب كورونا

منح محمود نجاح رئيس مسابقة ملكة الأناقة، ألقابا شرفية لمتسابقات الموسم الخامس، إذ حصلت هيلانة بستڤروس على لقب Miss Elegant Egyt 2020، فيما حصلت نورهان وليد على لقب الوصيفة الأولى، وهبة فؤاد وصيفة ثانية، وأشجي كمال وصيفة ثالثة، إيريني طلعت وصيفة رابعة.وأشار نجاح إلى أن الألقاب الشرفية تضمنت miss tourism وحصلت عليها هبة فؤاد، miss fitness وحصلت عليها أشجي كمال، miss best body وحصلت عليها نورهان محفوظ، miss photogenic وحصلت عليها عنان السماء حسن، فيما حصلت إيريني طلعت على لقب miss beauty، وروضة عرفة على لقب miss sport.وقال نجاح في تصريحات صحفية إنه أعطى أوامر للمتسابقات بالالتزام بالجلوس في البيت، تنفيذا لتعليمات الحكومة على أن يستأنفن أنشطتهن الخيرية وحملات الترويج للسياحة ومشاريعهن التي أعلنوا أنها خلال حفل التتويج في 7 مارس الجاري بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.وكانت لجنة التحكيم قد ضمت الإعلامية نرمين الشريف، دعاء عبد الرحيم ملكة الأناقة 2019، خبير التنمية البشرية واللايف كوتش تامر شلبي بالإضافة إلى مؤسس المسابقة محمود نجاح، فيما جاءت إطلالة المتسابقات بتوقيع مصمم الأزياء بهيج حسين.