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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

كركاب ينفي انقسام مجلس «المحامين»: نعمل بروح الفريق

السبت 21/مارس/2020 - 08:03 م
المحامين
المحامين
الحسين عبيد
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نفى محمد عبدالعظيم كركاب، عضو مجلس نقابة المحامين، ما يتداوله بعض أعضاء الجمعية العمومية حول وجود انقسام داخل مجلس نقابة المحامين، مؤكدًا أن جميع أعضاء المجلس تعاهدوا على العمل لصالح المهنة والمحامين.

قال كركاب، لـ«الدستور»، إن أعضاء مجلس النقابة تواجدوا، السبت، بمقر النقابة العامة وقاموا بمقابلة الفقيه الدستوري رجائي عطية، نقيب المحامين، فى أجواء سادها الود والتعاون، نافيًا انعقاد اجتماع رسمي للمجلس اليوم.

وتابع: "صافحنا اليوم نقيب المحامين الجديد وتواجدنا في مقر النقابة للقاء المحامين، لكن لم يتم عقد اجتماع رسمي"، لافتا إلى أن مجلس النقابة فى انتظار دعوة النقيب رجائي عطية لعقد أول اجتماع.

وعن تشكيل هيئة مكتب النقابة، شدد كركاب على أن النقابة ستتوافق على التشكيل بدون أي مشكلات وذلك من خلال التوافق أو التصويت.

ووجه عضو مجلس نقابة المحامين رسالة لأعضاء الجمعية العمومية أكد فيها أن أعضاء مجلس النقابة يعملون كفريق واحد لصالح المهنة، بناءً على رغبة الجمعية العمومية واختياراتها للنقيب وأعضاء مجلس النقابة الجديد.

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