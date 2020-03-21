شعبة الأرز تنفي ارتفاع الأسعار بالأسواق

نفى رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، ما تردد حول ارتفاع أسعار الأرز ونقص كميته في الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن لدينا مخزون كبير من الأرز يكفي لمدة عام قادم.وأكد شحاتة في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إقبال الشعب المصري خلال الأيام الجارية على شراء الأرز والمكرونة أدى إلى جشع العديد من التجار، مطالبًا من الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق.وأشار رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الشعبة بدأت في توريد كميات كبيرة لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرفها على البطاقات التموينية، مؤكدًا أنه سيتم البدء في حصاد محصول الأرز في شهر أغسطس المقبل.