المحرصاوى يهنئ تاج الدين بتعيينه مستشارا للرئيس لشئون الصحة

قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، خالص التهنئة للدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، بتعينه مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لافتًا إلى أنه من الشخصيات التي لها خبرة وباع طويل جدًا في هذا المجال خصوصًا في ظل الأوضاع الصحية التي تمر بها البلاد الآن.وأثنى رئيس جامعة الأزهر على القرار، مؤكدًا أنه: "الرجل المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب"، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر وقطاعها الطبي المتميز بكلياته ومستشفياته ومراكزه المتخصصة تقدم له كافة أوجه الدعم في مهمته الجليلة والصعبة، في المستجدات الراهنة لخدمة الوطن والمواطن خلال المرحلة المقبلة.جدير بالذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية، كان ضيف الصالون العلمى الأول الذى نظمته كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة مطلع شهر مارس الجارى للتوعية بفيروس كورونا بحضور رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ولفيف من طلاب وطالبات جامعة الأزهر.