مبادرة لتطهير «اللبان» بالإسكندرية للتصدي لـ«كورونا»

شنت شركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة بالتعاون مع مبادرة الإسكندرية، والنائب محمد الكوراني، حملة تطهير وتعقيم شوارع ومنازل منطقة اللبان غرب المدينة.تجولت سيارة التطهير أرجاء المنطقة، وطهرت الشوارع ومداخل المنازل والأشجار والمحلات المختلفة وأبوابها، وطهرت السيارات المتوقفة في الشوارع على جانبي الطريق.من جانبه، قال سيف ادم، منسق مبادرة إسكندرية الجديدة، إن عملية تطهير وتعقيم شوارع المنطقة بناء على طلب المبادرة من النائب محمد الكوراني نائب الدائرة، والذي تواصل مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والذي وجه شركة نهضة مصر للقيام بتلك العملية، لافتا إلى أن التطهير جاء بناء علي طلب من الأهالي بعد حملة توعية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.