بعد إصابة أحد مساعديه.. نائب ترامب يخضع لفحص «كورونا»

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، أنه سيخضع اليوم السبت لفحص فيروس كورونا المستجد، بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب بالفيروس.وقال بنس، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: "رغم أن طبيب الأبيض أوضح أن لا سبب يدعو للاعتقاد أنني معرض للإصابة وأن لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، سنخضع أنا زوجتي لفحص كورونا".وأضاف: "لا الرئيس دونالد ترامب، ولاأنا تواصلنا بشكل مباشر مع هذا الموظف".