للبشرة الجافة.. طرق ترطيب الوجه بمكونات من المنزل

زيت الزيتون

طريقة استخدامه:

الحليب

العسل

مرطبات الوجه

تعاني العديد من الفتيات خاصة صاحبات البشرة الجافة من الجفاف المستمر لها مما يجعل شكل بشرتهن يبدو وكأنه مرهق طوال الوقت وشاحب، لذا من الأفضل أن يتم الاستمرار على وصفات من شأنها أن ترطب البشرة، ومن مكونات داخل المنزل دون الذهاب لصالونات التجميل.يحتوي هذا الزيت على مضادات أكسدة وحموضة دهنية صحية ومفيدة للبشرة.عن طريق وضع طبقة رقيقة من الزيت على بشرتك قبل وضع المرطب الخاص بك يوميًا في المساء.يعمل على منع الالتهاب للبشرة، وترطيب البشرة ومنع الحكة من خلال المساعدة في إزالة الجلد الميت وترطيب البشرة من خلال وضع طبقة رقيقة منه على الوجه مدة 10 دقائق.يعتبر العسل من المرطبات الفعالة للبشرة من خلال وضع ملعقة منه على ملعقة من العسل كماسك بشكل دورى على البشرة مدة 15 دقيقة ثم ينشف ويتم مسحه بطريقة جيدة، وغسل الماء بماء بارد.لا تنس وضع مرطب الوجه يوميًا في المساء وأحرصي على أن يكون المرطب مخصص للبشرة الجافة، وغسل الوجه جيدًا من الماكياج قبل النوم باستخدام زيت جوز الهند فهو من الزيوت الخفيفة على البشرة.