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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الديهي: الخروج من نفق كورونا المظلم مرهون بالتزام المواطنين

السبت 21/مارس/2020 - 07:44 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع برئيس الحكومة ووزراء المالية والتضامن، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، للحوار حول كيف يمكن للدولة مساعدة أصحاب الحاجة والعمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس كورونا، موضحًا أن الرئيس وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم فئات الشعب خاصة العمالة غير المنتظمة.

وأكد "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن الرئيس السيسي ورئيس الحكومة، وجميع مؤسسات الدولة تعمل بشكل جدي وحاسم، فلا يمكن علاج أزمة فيروس كورنا سوى بالحسم والقوة والضرب بيد من حديد وبصفعات قوية على كل من يحاول الخروج عن النص وهي مصلحة الشعب المصري.

وتابع، أن مصر أمانة في رقاب الجميع، والجميع لا بد ان يستشعر الخطر، كفانا استسهال ونظرة ضيقة للأمور، معقبًا: "انتهى وقت المواعظ والطبطبة والمحايلة، والمعيار الأساسي للخروج من الأزمة الجدية، فالدولة لم تتأخر لحظة واتخذت إجراءات احترازية واستباقية بشكل غير مسبوق بشهادة جميع دول العالم ومنظمة الصحة العالمية"، مشددًا على أن ما نراه في الشارع مقلق للغاية، الكثير من المواطنين لا يدركوا أننا في مصيبة وكارثة كبرى، ونجاح الدولة المصرية في الخروج من نفق كورونا المظلم مرهون بتحمل المواطنين للمسئولية، مضيفًا: "الدولة قامت بكامل واجبها ويبقى دور المواطن والتزامه".

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