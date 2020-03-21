حقيقة انعقاد اجتماع مجلس نقابة المحامين بدون النقيب

تداول عدد من المحامين على وسائل التواصل الاجتماعي صورًا زعموا أنها من انعقاد اجتماع أعضاء مجلس نقابة المحامين، السبت، دون وجود رجائي عطية نقيب المحامين الجديد وذلك للمرة الأولى عقب انتهاء الانتخابات.ونفت مصادر مسؤولة لـ«الدستور»، انعقاد أي اجتماعات اليوم، مؤكدين أن اللقاء كان وديًا وتم فيه أخذ صورًا مع المحامين، نافية مناقشة أي ملفات نقابية كقيد خريجي التعليم المفتوح أو أكاديمية المحاماة، كما أشاع وكتب البعض.وأعلنت النقابة العامة للمحامين عن منح العاملين والموظفين بإدارات النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، إجازة يومي الأحد والإثنين المقبلين؛ لتطهير وتعقيم النقابة وإدارتها ضد فيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك تماشيًا مع سياسات الدولة وما تقضتيه المصلحة العامة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وخشية تفشّي فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا يحصد أرواح العشرات يوميًا في كل دول العالم.