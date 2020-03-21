التضامن: إضافة 100 ألف أسرة لـ«تكافل وكرامة» قريبًا

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة اتخذت إجراءات مكثفة فيما يخص برامج الحماية الاجتماعية، حيث إن هناك مشكلات تخص فرص العمل خلال الفترة الحالية، والوزارة قامت بإضافة 273 ألف أسرة لمستفيدي تكافل وكرامة هذا العام، وسيتم إضافة 100 ألف أسرة أخرى خلال الفترة القادمة.وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أنه تم تأسيس أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية في الآونة الأخيرة وسيتم نقل المتضررين من السيول والإعصار إليها المنقولين من المناطق العشوائية، وتم تعويض ضحايا أسر الاعصار بـ 50 ألف جنيه لكل أسرة فقدت فرد من أفرادها منهم 25 ألف جنيه من الوزارة، و25 ألف من المجتمع المدني، مع إعادة ترميم المنازل المتضررة أو تعويض الأسر عن أي أضرار أو نفوق مواشي وغيره.وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة القوى العاملة لديها قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى مديريات القوى العاملة مثل الصيادين وعمال المقاولات، وهناك عمالة غير منتظمة غير مسجلة مثل العاملين بالكافيهات والمقاهي وماسح الأحذية، ولا بد أن يتواصل العامل الذي يريد تسجيله مع الوزارة لبحث حالته وتسجيل بياناته بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة للوفاء بالاحتياجات الأساسية لهذه العمالة خلال الفترة الحالية.وتابعت، أن وزيرة القوى العاملة لديها موقع لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمقاولات، وتم التنسيق معًا والاتفاق على توسعة الموقع ليتضمن كافة العمالة غير المنتظمة، وسيتم الإعلان عن هذا الموقع غدًا.