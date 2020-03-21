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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تغلق الشواطئ والحدائق ودور السينما وصالات الجيم

السبت 21/مارس/2020 - 07:41 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت، أن الإمارات قررت فرض إغلاق مؤقت للشواطئ والحدائق والمسابح ودور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب اعتبارا من غد الأحد ولمدة أسبوعين لمخاوف من فيروس كورونا.

وسيُسمح للمطاعم والمقاهي بتقديم الخدمة في الفترة ذاتها،قابلة للمراجعة والتقييم، على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 في المئة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات "التباعد الاجتماعي" والتي لا تقل عن مترين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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