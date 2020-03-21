حكومة سلوفاكيا الجديدة ترتدي أقنعة الوجه أثناء تأدية اليمين الدستورية

أدت الحكومة الجديدة في سلوفاكيا، اليوم السبت، اليمين الدستورية في احتفالية شهدت ارتداء جميع الحاضرين أقنعة واقية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وقاد حزب "الشعب العادي" التي يتزعمه رئيس الوزراء الجديد إيجور ماتوفيتش حملة لمكافحة الفساد خلال الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.ويترأس حزب الشعب العادي ائتلافا حكوميا إلى جانب ثلاثة أحزاب أخرى، من بينها حزب "نحن عائلة" اليميني المناهض للهجرة.وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيسة سوزانا كابوتوفا وهم يرتدون أقنعة واقية، في بادرة تمثل نصيحة للمواطنين حول كيفية حماية أنفسهم من فيروس كورونا عند الخروج من منازلهم.وقام وزراء الحكومة الجديدة بالتقاط صور جماعية وهم يرتدون الأقنعة وقد طلبت حكومة سلوفاكيا من المواطنين ارتداء أقنعة عند دخول المباني أو استخدام شبكة النقل.وقد سجلت الدولة الواقعة في وسط أوروبا عن 137 حالة إصابة بالفيروس وفي تصريحات بعد مراسم أداء اليمين الدستورية، دعا ماتوفيتش46 عاما.إلى التضامن: "لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الأزمة وما هي عواقبها، نحن نعلم فقط أنه يجب علينا مواجهة هذا التحدي الأكثر خطورة معا".