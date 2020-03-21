إيطاليا تسجل أكبر قفزة لضحايا كورونا خلال يوم واحد بـ800 حالة

أعلنت إيطاليا مساء اليوم السبت، تسجل نحو 800 حالة وفاة في أكبر قفزة لضحايا كورونا خلال يوم واحد.ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "العربية" الإخبارية، دون ذكر المزيد من التفاصيل.وكانت السلطات الإيطالية أعلنت - أمس - وفاة 627 شخصا في أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت السلطات الايطالية، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع في البلاد ليصل إلى 4032 شخصا.