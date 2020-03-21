روسيا تمنح لافروف لقب «بطل العمل» لخدماته للدولة والشعب

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مرسوما بمنح وزير الخارجية سيرجي لافروف لقب "بطل العمل".وجاء في نص المرسوم - المنشور على موقع (الكرملين)، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن هذا اللقب منح لوزير الخارجية "بسبب خدماته الخاصة للدولة والشعب".وتزامن منح لافروف اللقب الشرفي مع احتفال رئيس الدبلوماسية الروسية بعيد ميلاده السبعين.