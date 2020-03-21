«ليس القداس فقط».. أنواع الصلوات الطقسية التي أجلتها الكنيسة

قرّرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية الأحدث، السبت، بعد انعقاد مجمعها المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إيقاف القداسات والصلوات الطقسية داخل الكنائس القبطية الأرثوذكسية لمدة 14 يومًا.قال الشمّاس الايبذياكون عزيز منصور، إن البعض يعتقد أن الصلوات الطقسية تتمثل في القداس الإلهي فقط، إلاّ أن تلك المعلومة هي مغلوطة، فهناك عدة أنواع من الصلوات الطقسية أهمها:1- القدّاس الإلهي2- رفع بخور عشية3- مزامير وتسبحة عشية4- مزامير وتسبحة نصف الليل5- رفع بخور باكر6- اتمام طقسي المعمودية والميرون وصلاة الحميم7- اتمام طقس سر مسحة المرضى8- اتمام طقس سيامة الكهنة والرهبان والأساقفة9- اتمام طقس الزيجات10- اتمام طقس الجنازات