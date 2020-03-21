«ليس القداس فقط».. أنواع الصلوات الطقسية التي أجلتها الكنيسة
السبت 21/مارس/2020 - 07:32 م
جرجس صفوت - تريزة شنودةطباعة
قرّرت الكنيسة القبطية الارثوذكسية الأحدث، السبت، بعد انعقاد مجمعها المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إيقاف القداسات والصلوات الطقسية داخل الكنائس القبطية الأرثوذكسية لمدة 14 يومًا.
قال الشمّاس الايبذياكون عزيز منصور، إن البعض يعتقد أن الصلوات الطقسية تتمثل في القداس الإلهي فقط، إلاّ أن تلك المعلومة هي مغلوطة، فهناك عدة أنواع من الصلوات الطقسية أهمها:
1- القدّاس الإلهي
2- رفع بخور عشية
3- مزامير وتسبحة عشية
4- مزامير وتسبحة نصف الليل
5- رفع بخور باكر
6- اتمام طقسي المعمودية والميرون وصلاة الحميم
7- اتمام طقس سر مسحة المرضى
8- اتمام طقس سيامة الكهنة والرهبان والأساقفة
9- اتمام طقس الزيجات
10- اتمام طقس الجنازات
قال الشمّاس الايبذياكون عزيز منصور، إن البعض يعتقد أن الصلوات الطقسية تتمثل في القداس الإلهي فقط، إلاّ أن تلك المعلومة هي مغلوطة، فهناك عدة أنواع من الصلوات الطقسية أهمها:
1- القدّاس الإلهي
2- رفع بخور عشية
3- مزامير وتسبحة عشية
4- مزامير وتسبحة نصف الليل
5- رفع بخور باكر
6- اتمام طقسي المعمودية والميرون وصلاة الحميم
7- اتمام طقس سر مسحة المرضى
8- اتمام طقس سيامة الكهنة والرهبان والأساقفة
9- اتمام طقس الزيجات
10- اتمام طقس الجنازات