ترامب يعلن مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب «كورونا»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إن مدينة نيويورك أصبحت منطقة كوارث بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - ١٩).وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ترامب في مؤتمر صحفي إن "هناك اختبارات مجانية تجرى للكشف عن حالات كورونا".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "أقر حزمة قرارات اقتصادية لمساعدة الأمريكيين على مواجهة آثار كورونا".وأكد ترامب أن "الإدارة الفيدرالية للأغذية والأدوية تعمل على توفير الكمامات والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس".وأشار إلى أن "شركات الكحول تركز جهودها على إنتاج المعقمات".وأوضح ترامب أن "إدارته عززت تقنيات المساعدة الطبية عن بعد للسماح لتوفير الرعاية اللازمة لمن يحتاجها".ووجه ترامب رسالة للشعب الأمريكي، قائلا: "يمكنكم البقاء في منازلكم وإنقاذ من نحب".