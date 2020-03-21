رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود العسيلي يقترب من مليوني مشاهدة بـ«جنة تكفينا»

السبت 21/مارس/2020 - 07:30 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
حسن أمين
طباعة
اقترب فيديو كليب أغنية "جنة تكفينا" للمطرب محمود العسيلي من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ طرحه الثلاثاء الماضي.

وتعاون محمود العسيلي في أغنية "جنة تكفينا" مع كل من الشاعر الغنائي يمنى العسيلي، والموزع الموسيقي أمير هداية.

يذكر أن آخر أغنيات محمود العسيلي كانت بعنوان "تمثيلية" وتم طرحها في شهر يناير الماضي وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أمير هداية، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

موضوعات متعلقة

الكنيسة توقف القداسات وتدعو لاتباع الإجراءات الاحترازية

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

رسالة السيسى لأمهات مصر فى عيد الأم

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

الصور

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

الأكثر قراءة

إيطاليا تسجل أكبر قفزة لضحايا كورونا خلال يوم واحد بـ800 حالة

8 قرارات عاجلة من "المجلس الأعلى للجامعات" بشأن امتحانات نهاية العام

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعدّل صيغة الأذان

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

أغرب عملية سرقة فى بريطانيا

حارس برشلونة: مشغول بالتدريبات طوال فترة الحجر الصحى

مقالات الرأي
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
المزيد

الثقافة

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

الناشرين المصريين يطلق مبادرة «خليك فى البيت مع خير جليس»

عندما كان شارع عماد الدين قبلة الفن في القاهرة

«عُمان وقضايا الإنسان» يسلط الضوء على أدب الشاعرة الموسوي