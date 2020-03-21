محمود العسيلي يقترب من مليوني مشاهدة بـ«جنة تكفينا»

اقترب فيديو كليب أغنية "جنة تكفينا" للمطرب محمود العسيلي من تحقيق 2 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، منذ طرحه الثلاثاء الماضي.وتعاون محمود العسيلي في أغنية "جنة تكفينا" مع كل من الشاعر الغنائي يمنى العسيلي، والموزع الموسيقي أمير هداية.يذكر أن آخر أغنيات محمود العسيلي كانت بعنوان "تمثيلية" وتم طرحها في شهر يناير الماضي وهي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي أمير هداية، وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 4 ملايين مشاهدة.