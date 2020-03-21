جوائز بمليون جنيه.. مسابقة في حفظ القرآن الكريم بالوادي الجديد

وقع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بروتوكول تعاون مع محافظ الوادي الجديد محمد سليمان الزملوط، بشأن تنظيم مسابقة الوادي الجديد للقرآن الكريم لتكون مسابقة سنوية.وقال وزير الأوقاف في تصريح اليوم السبت - إن المسابقة سوف تُعْنىَ بتشجيع نوابغ الأطفال والناشئة والشباب من أبناء محافظة الوادي الجديد والمحافظات الحدودية ومحافظات الوجه القبلي لتشمل محافظات: (الوادي الجديد - شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الفيوم - بني سويف– المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر - أسوان).وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، أن المسابقة سوف تشمل ثلاثة فروع: الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده، والثاني: حفظ القرآن الكريم وفهم معاني الكلمات للناشئة تحت 12 سنة، والثالث: لذوي الاحتياجات الخاصة ثلاثة مستويات (القرآن الكريم كاملا - نصف القرآن الكريم - ربع القرآن الكريم).وأشار إلى أن محافظة الوادي الجديد قامت بتخصيص مبلغ مليون جنيه جوائز للفائزين مع استضافة التصفيات النهائية بالمحافظة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بالإشراف الكامل على المسابقة وترشيح أفضل المتقدمين من كل محافظة من المحافظات المذكورة من خلال المسابقات التمهيدية لهذه المسابقة.