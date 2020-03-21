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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«مؤيد ومعارض».. جدل بشأن قرار الكنيسة بإيقاف القداسات

السبت 21/مارس/2020 - 07:25 م
القداس
القداس
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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تباينت ردود أفعال الشباب القبطي حول قرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي أعلنه صباح اليوم، مجمع الكنيسة المقدس، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بما يفيد إيقاف القداسات والصلوات الطقسية داخل الكنائس القبطية الأرثوذكسية لمدة 14 يومًا.

وقال هاني وجيه، الخادم بإيبارشية ديروط وصنبو، إن قرار البابا تواضروس الثاني، قرارا حكيما لأن القداسات لن تقف نهائيا بل الأمر مؤقتا، في إشارة إلى أن مريضا واحدا قد يتسلل إلى الكنيسة، وحتى إن كان لا يعلم بحمله للفيروس لئلا يظلم البعض- فقد يتسبب في عدوى لعدد كبير من المصلين الذين يصافحونه كعادة الشعب المصري في الترحاب، إن لم ينقل المرض لراعي الكنيسة الذي قد ينقله للشعب جميعه.

وأشار وجيه إلى أنه كان ينتظر ذلك القرار منذ فترة وشعر بسعادة كبيرة عندما علم به صباح اليوم، مؤكدا أنه ليس فقط من شعر بسعادة بل هناك عدد كبير من دائرة معارفه لديهم نفس الشعور، منتظرين جميعا أن يطبق قرار حظر التجوال حتى تتمكن الدولة من تضييق الخناق على الفيروس.

تاسوني حنة، الخادمة بإيبارشية أسيوط، قالت لـ«الدستور»، إن القرار صائب، وتؤيده، في إشارة منها إلى تلك الرسالة تعتبر تأنيبا لكافة الذين يهملون الذهاب للكنيسة، حينما كانت أمامهم طيلة الوقت، موضحة أن معظم الذين يعترضون حاليا على القرار، إن فتشتنا ورائهم فسنجد أنهم تجاهلوا حياتهم الروحية والقداسات اليومية في الصوم وزيارة أب الاعتراف منذ فترة، مطالبة إياهم بالالتزام عقب عودة الأمور إلى مجاريها.

بينما كان للمهندس أسعد اثناسيوس، من شبرا مصر، رأيًا مخالفا، حيث قال إنه كان يتمنى أن يقلل عدد المصلين لكن لا تلغي القداسات، مؤكدا أنه في أشد الحالات ضيقا في مصر لم تلغى القداسات حتى في عهد الاضطهاد الروماني وكذلك في آونة الكوليرا والطاعون والأنفلونزا الإسباني وأنفلونزا الطيور وأنفلوزنزا الخنازير.

وأوضح اثناسيوس أن الكنيسة الكاثوليكية أمسكت بالعصا من المنتصف، حيث قامت بإتمام طقوس القداس الإلهي ولكن بدون شعب، مؤكدا أن قداس بدون شعب ليس كمباراة أو احتفال بدون جمهور كما يشبهه البعض، موضحا أن الصلاة الخاصة بالقداس الإلهي يجب أن تتلى فهي صلاة لأجل الرئيس والجيش والوزراء، موضحا أن الاقباط يؤمنون أن القداس هو تجلي كامل لله تبارك اسمه.

أنطونيوس سعد من إيبارشية المنيا، اعترض على القرار الذي وصفه بالصدمة وقال لم أكن أتوقعه تماما وأطالب بسرعة التراجع عنه، فمصر بأكملها في حاجة لإتمام الشعائر حتى بأقل الأفراد لأن الله يسمع.

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