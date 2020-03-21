طبيب مصري متعافي من «كورونا» يكشف تفاصيل إصابته (فيديو)

عرضت فضائية «العربية» فيديو لطبيب مصري تعافى من فيروس «كورونا المستجد».وقال الدكتور أحمد محمد عبدالله، دكتور بمستشفى صدر دمياط، إنه خرج أمس من الحجر الصحي بعد تعافيه من الفيروس.وأضاف خلال الفيديو المذاع عبر قناة "العربية" أنه أثناء مروره على الحالات المحتجزة بالمستشفى وجد حالة اشتباه بفيروس كورونا بينهم.وأوضح أنه بعد التأكد من وجود حالات إيجابية بالفيروس، تم الكشف على الطاقم الطبي بالكامل، واكتشف إصابته بفيروس كورونا، وبعدها توجه إلى مستشفى الإسماعيلية ليتم وضعه في الحجر الصحي.وأكد أن المستشفى وضعته تحت الفحص على مدار 4 أيام وبعدها تم أخذ عينة منه وجاءت سلبية، وبعد مرور 48 ساعة أخرى تم أخذ عينة أخرى له وأثبتت سلبيتها وأصدرت المستشفى قرارا بخروجه من الحجر الصحي.