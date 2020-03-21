مستثمرو سوهاج تطالب بخفض أسعار الغاز لمصانع المحافظة

أشاد محمود الشندويلي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بقرارات رئيس الوزراء الأخيرة لدعم الصناعة وحل مشاكل المستثمرين والنهوض بالاقتصاد المحلي.وطالب "الشندويلي" خلال تصريحه لـ"الدستور"، بضرورة خفض المزيد من أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وذلك لدعم الصناعة والعمل على زيادة الإنتاج وقدرته على المنافسة فى الأسواق الخارجية.كما طالب رئيس جمعية مستثمري سوهاج، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بضرورة النظر إلى الضرائب العقارية المفروضة على المصانع في محافظة سوهاج، بالإضافة إلى تخفيفها من على كاهل المصنع.يذكر أن مجلس الوزراء أصدر حزمة قرارات لدعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وهم خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة، توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.