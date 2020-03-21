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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأوقاف تطالب الإذاعة والتليفزيون أن تتبع الأذان بـ«ألا صلوا في بيوتكم»

السبت 21/مارس/2020 - 06:56 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
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ناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية أن تُتبع الأذان بعبارتي: «ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم».

وقال وزير الأوقاف إن ذلك اتساقا مع الواقع وإسهاما منها في التوعية والتنبيه بالتزام ما انتهى إليه رأي جميع المؤسسات الدينية المبني على رأي المؤسسات الصحية في هذا الشأن؛ حيث إن ذلك سيكون إسهامًا منها في تكثيف عملية التوعية.

كانت وزارة الأوقاف، قررت اليوم السبت، إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعة، وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، لمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وأوضحت الأوقاف أن الأذان سيكون بإحدى الصيغتين الواردتين في مثل هذه الظروف:

الأذان كاملا ويتبعه المؤذن بقوله: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم.

أو بالصيغة التالية:
اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر
أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدًا رسولُ الله. أشهد أن محمدًا رسول الله
ألا صلوا في بيوتكم
ألا صلوا في رحالكم
الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله

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