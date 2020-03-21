رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن

السبت 21/مارس/2020 - 06:26 م
جريدة الدستور
رغدة محمد
طباعة
كثير منا لا يعلم ما علاقة ليلة الأسراء والمعراج - التي توافق غدًا الأحد 22-3-2020 وبالتاريخ الهجري ستكون يوم 27 رجب - بالصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم وهي ركن الاسلام الثاني بعد شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .

كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الطائف إلى عبادة الله الواحد الأحد وإتباع طريق الرشد، لكنهم رفضوا وبدأو يعاملون سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أسواء معامله وقام الله بإعطاء الأمر بحدوث ليلة الاسراء والمعراج .

اختلف العلماء حول تاريخ ليله الاسراء والمعراج فجاءت العديد من الاراء انها توافق شهر رجب يوم السابع والعشرين، وعلماء اخرون رحجوا ميعادها في شهر شعبان والبعض الأخر بشهر ربيع الأول لكن المعظم يرجح أنه يوم 27 من رجب .

متى أمر الله بحدوث هذة الليلة


وتبقى بركة هذة الليلة المباركة خمسة أيام ويجب على جميع المسلمين حول العالم متابعة الأذكار والتقرب من الله سبحانه وتعالي بالصلاة والأعمال الصالحة، حيث امر الله بحدوثها تعويضًا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلك عن ما بدر في هذا العام؛ حيث سمي بعام الحزن بعد أن فقد معظم أقربائه، السيدة خديجة زوجة وعمه أبي طالب.

ولكل من كلمة الأسراء والمعراج مرادف مختلف عن الأخر، وتعني كلمة الإسراء أي الذهاب من المسجد الحرام بالسعودية إلى المسجد الأقصى الموجود بفلسطين، أما كلمة المعرج فتعني التوجه إلى السبع سماوات.

اقرأ ايضا

حكم صيام ليلة الاسراء والمعراج

الإفتاء تحيي ذكرى الإسراء والمعراج بموشن جرافيك



ماذا حدث في الليلة المباركة


في هذة الليلة المباركة جاء إلى الرسول الملاك جبريل عليه السلام ومعه دابة تعرف بإسم البراق وركب النبي فوق هذة الدابة لتيسر عليه هذة الرحلة، ورافقهم جبريل، حتى وصل أشرف الخلق إلى المسجد الأقصى وعندما أذن الله له بالدخول وجد كافة الأنبياء، وقام بالصلاة بهم اماما حتى إنتهى وإذا بجبريل يحمل كأسين أحدهما به اللبن والذي كان إختيار النبي الشريف.

وبعدها توجه أشرف الخلق بقية الرحلة المباركة إلى السماوات السبعة، وأخذ يقابل الأنبياء والرسل بكل سماء حتى وصل لما يعرف بإسم «سدرة المنتهى» فوقف جبريل عليه السلام ورفض التقدم حيث هذا اقصى ما يستطيع الوصول إليه ثم أمر الله سبحانة وتعالى سيدنا محمد بالتقدم وهناك فرض الله على أمة محمد الصلوات الخمسة.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تعقم وتطهر ميدان التحرير ومرافق حيوية بمحيطه

8 قرارات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بخصوص امتحانات الطلاب

من هو «تاج الدين» مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية؟

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

8 قرارات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بخصوص امتحانات الطلاب

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعدّل صيغة الأذان

رسالة السيسى لأمهات مصر فى عيد الأم

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

أغرب عملية سرقة فى بريطانيا

حارس برشلونة: مشغول بالتدريبات طوال فترة الحجر الصحى

مقالات الرأي
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
المزيد

الثقافة

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

الناشرين المصريين يطلق مبادرة «خليك فى البيت مع خير جليس»

عندما كان شارع عماد الدين قبلة الفن في القاهرة

«عُمان وقضايا الإنسان» يسلط الضوء على أدب الشاعرة الموسوي