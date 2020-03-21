متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن





كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الطائف إلى عبادة الله الواحد الأحد وإتباع طريق الرشد، لكنهم رفضوا وبدأو يعاملون سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم أسواء معامله وقام الله بإعطاء الأمر بحدوث ليلة الاسراء والمعراج .





اختلف العلماء حول تاريخ ليله الاسراء والمعراج فجاءت العديد من الاراء انها توافق شهر رجب يوم السابع والعشرين، وعلماء اخرون رحجوا ميعادها في شهر شعبان والبعض الأخر بشهر ربيع الأول لكن المعظم يرجح أنه يوم 27 من رجب .





متى أمر الله بحدوث هذة الليلة





وتبقى بركة هذة الليلة المباركة خمسة أيام ويجب على جميع المسلمين حول العالم متابعة الأذكار والتقرب من الله سبحانه وتعالي بالصلاة والأعمال الصالحة، حيث امر الله بحدوثها تعويضًا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلك عن ما بدر في هذا العام؛ حيث سمي بعام الحزن بعد أن فقد معظم أقربائه، السيدة خديجة زوجة وعمه أبي طالب .





ولكل من كلمة الأسراء والمعراج مرادف مختلف عن الأخر، وتعني كلمة الإسراء أي الذهاب من المسجد الحرام بالسعودية إلى المسجد الأقصى الموجود بفلسطين، أما كلمة المعرج فتعني التوجه إلى السبع سماوات .





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ماذا حدث في الليلة المباركة



في هذة الليلة المباركة جاء إلى الرسول الملاك جبريل عليه السلام ومعه دابة تعرف بإسم البراق وركب النبي فوق هذة الدابة لتيسر عليه هذة الرحلة، ورافقهم جبريل، حتى وصل أشرف الخلق إلى المسجد الأقصى وعندما أذن الله له بالدخول وجد كافة الأنبياء، وقام بالصلاة بهم اماما حتى إنتهى وإذا بجبريل يحمل كأسين أحدهما به اللبن والذي كان إختيار النبي الشريف.

وبعدها توجه أشرف الخلق بقية الرحلة المباركة إلى السماوات السبعة، وأخذ يقابل الأنبياء والرسل بكل سماء حتى وصل لما يعرف بإسم «سدرة المنتهى» فوقف جبريل عليه السلام ورفض التقدم حيث هذا اقصى ما يستطيع الوصول إليه ثم أمر الله سبحانة وتعالى سيدنا محمد بالتقدم وهناك فرض الله على أمة محمد الصلوات الخمسة.









كثير منا لا يعلم ما علاقة ليلة الأسراء والمعراج - التي توافق غدًا الأحد 22-3-2020 وبالتاريخ الهجري ستكون يوم 27 رجب - بالصلوات الخمس التي فرضها الله سبحانه وتعالى على كل مسلم وهي ركن الاسلام الثاني بعد شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله .