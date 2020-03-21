«إغاثة الوفد» تطرق أبواب حي الأسمرات لمكافحة كورونا (صور)

قامت حملة إغاثة، التي أطلقها حزب الوفد، بطرق الأبواب في حي الأسمرات بمنطقة المقطم في محافظة القاهرة؛ للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد.وقام شباب بيت الأمة، برئاسة المهندس محمد فؤاد رئيس اللجنة النوعية للشباب وسكرتير مساعد حزب الوفد، بتوعية المواطنين بأعَراض المرض وطرق الوقاية من الفيروس المستجد.وطرق الشباب أبواب منازل السكان وتوزيع حقائب أدوات صحية لمواجهة المرض، والوقاية منه، وصل عددها 5 آلاف حقيبة، مشددين على ضرورة اتباع الإجراءات والإرشادات التي أعلنتها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.