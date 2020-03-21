«إغاثة الوفد» تنطلق في شوارع القاهرة لمكافحة «كورونا»

انطلقت، مساء السبت، حملة إغاثة التي أطلقتها لجنة الطوارئ الصحية الوطنية بحزب الوفد، بتوجيهات من المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب، برئاسة المهندس محمد فؤاد، سكرتير مساعد الحزب، عضو الهيئة العليا، ودعم من خالد قنديل، مساعد رئيس حزب الوفد لشؤون الاقتصاد وعضو الهيئة العليا والدكتورة أميرة أبوشقة، مساعد رئيس الحزب للتطوير والمتابعة، لليوم الثاني على التوالي.وتضمّنت الحملة نشر التوعية بخطورة المرض وأسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه، وتوزيع 5 آلاف حقيبة تحتوي على أدوات صحية ووسائل للوقاية من فيروس كورونا على أهالي وسكان محافظة القاهرة.