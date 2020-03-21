بروتوكول تعاون للتعليم المدمج بين جامعتي بني سويف والقاهرة

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ورئيس مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون بين الجامعتين يختص ببرامج التعليم المدمج بحضور مديرى المركز بالجامعتين، وذلك على هامش جلسة اجتماع لجنة المجلس الأعلى للجامعات.وأكد الدكتور منصور، أن بروتوكول التعاون يشمل برامج كليتى التجارة والآداب، وترجمة إنجليزي وعلم النفس وتطبيقاته والتاريخ وحضارات العالم، بالإضافة إلى أهمية ابرام البروتوكولات الداخلية والخارجية لتبادل البرامج والخبرات بين الجامعات المصرية، مشيرا إلى عمق العلاقات بين الجامعتين.وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاهتمام بالتعليم عن بعد والتعلم المدمج أصبح ضرورة قصوى باعتباره البديل الآمن لنظام التعليم التقليدى.