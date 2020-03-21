«تجارية المنيا» تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين والتجار

أعلن أحمد راضي مخلوف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، اليوم السبت، تخصيص أرقام لتلقي شكاوى التجار في حال نقص السلع أو امتناع الشركات الموردة عن توريد أصناف أو كميات، والتواصل مع المسئولين لحل المشاكل، وتلقي شكاوى التجار والمواطنين الخاصة بنقص أو ارتفاع أسعار السلع.وقال هشام طلعت عزام، سكرتير عام الغرفة، إن غرفة العمليات التي تم تشكليها تعمل على مدار الساعة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والعمل على توفير السلع، والتصدي لأي محاولات للاحتكار والغش التجاري.والأرقام التي خصصتها الغرفة هي أمين عام الغرفة - محمد محمود عبد العزيز (01063738824).بندر المنيا (01014146116) مركز المنيا (01090580282).بندر ملوي (01096996496) مركز ملوي (01001863833).مركز بني مزار (01002424204) مركز مطاي (01002731466).مركز سما لوط ( 01007514405) كما يمكن التواصل من خلال رقم الواتساب (01096777119).