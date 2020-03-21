أفغانستان تخصص مليون دولار لصندوق طوارئ مكافحة كورونا

خصصت الحكومة الأفغانية مليون دولار أمريكي لصندوق طوارئ بهدف مكافحة فيروس (كورونا) التاجي.ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن وزارة الصحة العامة اليوم السبت، القول: إنه لم يتم تسجيل أي حالة إيجابية لفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية في أفغانستان.وقال المتحدث باسم وزراة الصحة العامة وحيد الله ميار للصحفيين: إنه من بين 449 مشتبها به، تم تأكيد 24 حالة إيجابية لفيروس الكورونا في جميع أنحاء البلاد.وكان الملياردير الصيني جاك ما، قد تعهد بتقديم 1.8 مليون قناع وقائي و210 آلاف أجهزة كشف عن الفيروس و36 ألف بدلة واقية بالإضافة إلى مراوح وأجهزة ترمومتر لمكافحة انتشار الفيروس التاجي في أفغانستان و9 دول آسيوية أخرى.