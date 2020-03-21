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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

13 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 7 في الإمارات

السبت 21/مارس/2020 - 06:36 م
كورونا
كورونا
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أعلنت الإمارات اليوم السبت تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشفاء 7 حالات إضافية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني أنه جرى التعرف على الحالات الجديدة من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا وكانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 153 حالة حتى الآن.

وتعود الحالات المكتشفة لجنسيات مختلفة شملت 3 أشخاص من بريطانيا، وباكستان، و4 أشخاص من بنجلاديش، وشخصا من كل من البرتغال، وبولندا، وأمريكا حيث أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وقالت فريدة الحوسني إنه جرى تسجيل حالتي وفاة الجمعة إحداهما من الجنسية العربية وهي لقادم من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما، تبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس، والآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي، وأن كلتا الحالتين تلقيتا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات الدولة.

وأعلنت شفاء 7 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، موضحة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة وشملت شخصين من الهند، والإمارات وشخصا من كل من إيطاليا، بريطانيا والفلبين وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 38.

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