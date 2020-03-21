غرفة الجيزة تناشد التجار عدم رفع أسعار السلع

ناشدت غرفة الجيزة التجارية، منتسبيها من تجار ومنتجين ومؤدي خدمات بعدم رفع أسعار السلع والخدمات على المستهلك خلال تلك الأيام العصيبة التي تمر بها مصر التي تواجه بكل قوة تفشي فيروس كوفيد ١٩ "كورونا المستجد"، والالتزام بهوامش الربح التي تقررها فواتير التوريد.ودعا عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، التجار لعدم رفع أسعار السلع تحقيقًا لمبدأ الحرص على المصلحة العامة للبلاد فى ظل تلك الظروف الصعبة التي تسيطر على العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكد "ناصر"، أن غرفة الجيزة تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والتي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة وفى مقدمتهم التجار الذين لم يتخلوا يومًا عن واجبهم فى مساندة الدولة المصرية.وأشار "نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية"، إلى أن الغرف التجارية من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نموًا بالاقتصاد المصري وفى الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاقتصادية وعلى رأسها المستهلك خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.