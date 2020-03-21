رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غرفة الجيزة تناشد التجار عدم رفع أسعار السلع

السبت 21/مارس/2020 - 06:31 م
السلع
السلع
دعاء أبو العزم
طباعة
ناشدت غرفة الجيزة التجارية، منتسبيها من تجار ومنتجين ومؤدي خدمات بعدم رفع أسعار السلع والخدمات على المستهلك خلال تلك الأيام العصيبة التي تمر بها مصر التي تواجه بكل قوة تفشي فيروس كوفيد ١٩ "كورونا المستجد"، والالتزام بهوامش الربح التي تقررها فواتير التوريد.

ودعا عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، التجار لعدم رفع أسعار السلع تحقيقًا لمبدأ الحرص على المصلحة العامة للبلاد فى ظل تلك الظروف الصعبة التي تسيطر على العالم أجمع جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد "ناصر"، أن غرفة الجيزة تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والتي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة وفى مقدمتهم التجار الذين لم يتخلوا يومًا عن واجبهم فى مساندة الدولة المصرية.

وأشار "نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية"، إلى أن الغرف التجارية من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نموًا بالاقتصاد المصري وفى الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاقتصادية وعلى رأسها المستهلك خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

موضوعات متعلقة

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

من هو «تاج الدين» مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية؟

وضع أحمد حجازى فى الحجر الصحى بعد إصابة زميله بـ«كورونا»

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

8 قرارات عاجلة من «الأعلى للجامعات» بخصوص امتحانات الطلاب

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعدّل صيغة الأذان

رسالة السيسى لأمهات مصر فى عيد الأم

دواء بلاكونيل 200.. كل ما تريد معرفته عن عقار كورونا في فرنسا «Plaquenil»

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج وعلاقتها بعام الحزن

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

أغرب عملية سرقة فى بريطانيا

حارس برشلونة: مشغول بالتدريبات طوال فترة الحجر الصحى

مقالات الرأي
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
المزيد

الثقافة

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

الناشرين المصريين يطلق مبادرة «خليك فى البيت مع خير جليس»

عندما كان شارع عماد الدين قبلة الفن في القاهرة

«عُمان وقضايا الإنسان» يسلط الضوء على أدب الشاعرة الموسوي