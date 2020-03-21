الغربية تعلن أرقام طوارئ لاستقبال شكاوى تدخين الشيشة بالمقاهي

قرر طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم السبت، رفع حالة الطوارئ في غرفة عمليات المحافظة، لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين، لمواجهة انتشار الدروس الخصوصية، ومنع تدخين الشيشة في المقاهى؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكد رحمي، في تصريحات صحفية، تخصيص الأرقام التالية لتلقى شكاوى المواطنين وهى 0403341233 – 0403333111- 0403333263 – 0403335531، كما تم تخصيص أرقام على تطبيق "واتس آب" وهى 01102014000 – 01094010999 – 01277073412.