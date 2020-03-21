محافظ كفر الشيخ يتابع الإجراءات الوقائية لمواجهة «كورونا»

تابع جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، خلال اجتماعه، اليوم السبت، مع الدكتور أحمد قاسم مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي في كفر الشيخ، تجهيز كافة الإجراءات الوقائية في قطاع التأمين الصحي؛ للحد من انتشار فيروس " كورونا " المستجد وإحكام السيطرة عليه.وشدد المحافظ على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وجاهزية المستشفيات لرصد واكتشاف أى حالات مشتبه فيها وخاصةً مع المواطنين العائدين من الخارج، وتدريب الأطباء على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى طبقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، للتعامل مع أي حالات مصابة وفقًا للمعايير الطبية العالمية، فضلًا عن كيفية التعامل الصحيح للوقاية من مختلف أنواع الفيروسات واتباع أساليب مكافحة العدوى طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.وأوضح، أنه يتم تزويد كافة المستشفيات بدائرة المحافظة بـ"ماسكات وقفازات طبية، ومستلزمات تطهير وتعقيم، وأجهزة كاشف حراري "، مؤكدًا اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية بهدف مُحاصرة انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع الصحى.ووجه المحافظ، ببذل قصارى الجهد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى المترددين على جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية حتى تمام الشفاء، مؤكدًا التنسيق الكامل بين كافة المسئولين بالمحافظة وقطاع التأمين الصحي ومديرية الصحة لمجابهة فيروس " كورونا ".