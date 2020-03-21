غلق 1190 مركزا للدروس الخصوصية في الغربية

أعلن محافظ الغربية طارق رحمي، إغلاق 1190 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى جميع المراكز والمدن، من خلال حملات الأجهزة التنفيذية والأمنية المشتركة، منذ صدور قرار تعليق الدراسة السبت الماضي، وحتى اليوم.وأوضح رحمي - في تصريح صحفي اليوم السبت- أنه جرى "تشميع" تلك المراكز الخاصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها المخالفين"، متوعدا بعدم السماح لأحد بمخالفة القرارات.وأشار إلى أنه جرى التشديد على القائمين على تلك المراكز بعدم فتحها منعا لتعرضهم للمساءلة القانونية تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق جميع الأماكن التي يتم فيها أي أنشطة تعليمية.