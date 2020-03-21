خبير: هناك فقد عصَف باقتصاديات كبرى الدول في العالم

قال دكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن تأثير فيروس "كورونا" لم يقتصر على ضحاياه فقط من مختلف دول العالم، بل امتد تأثيره قبل ذلك وبعده إلى كفاءة اقتصاديات الدول في مواجهته والحد من تأثيراته.وأضاف عادل في تصريحات خاصة للدستور، أن هناك فقد عصَف باقتصاديات كبرى الدول في العالم، خاصةً الاقتصاديات التابعة التي يرتكز اقتصادها على اقتصاديات دول أخرى.وأشار الخبير الاقتصادي إلى الأمر الذي سيدفع كافة الدول بعد انتهاء هذه الأزمة والسيطرة على ظاهرة تفشي هذا الفيروس إلى إعادة التفكير في كيفية استقلال اقتصادهم وعدم تبعيته لاقتصاديات دول أخرى، والاعتماد على سلاسل تصنيع وانتاج متكاملة مستقلة، وتنويع مصادر مكونات الإنتاج وأسواق الاستهلاك فضلًا عن استبعاد أفكار واتجاهات حالية وتعزيز أفكار واتجاهات أخرى جديدة، وطرح أخرى بديلة.