خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن «التعليم عن بعد» (مستند)

حصلت "الدستور" على نسخة من خطاب عام وعاجل من مكتب وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، موجه إلى المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية، بشأن التعليم عن بعد.وأفاد الخطاب بأنه بالنسبة لتلاميذ الصفوف من رياض الأطفال إلى الثاني الابتدائي يعتد بالتقييم السابق لهم من خلال معلميهم باستخدام استمارة تقييم.وأضاف الخطاب أنه بالنسبة للتلاميذ من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادى يقوم مديرى عموم المواد الدراسية بوضع معايير للبحث الخاص بهم وتنفيذ الأبحاث والمشروعات ووضعها على المنصة الإلكترونية لإدارته التعليمية.وقالت الوزارة فى الخطاب إن الطالب الذي لم يقدم مشروع البحث الخاص به حتى منتصف مايو من العام الحالي سوف تعلق نتيجته لحين الحضور قبل بدء العام الدراسي للعام المقبل بأسبوعين لتقديم المشروع البحثى الخاص به.