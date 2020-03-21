«العربي للطفولة» يطلق حملة توعية ضد فيروس كورونا

أطلق المجلس العربي للطفولة والتنمية حملة توعية لمواجهة فيروس كورونا عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء الظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا، وذلك تحت رعاية الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس المجلس، ومن خلال هاشتاج (#حماية_أطفالنا_من-كورونا).ودعا المجلس - خلال حملته - جميع الحكومات والمؤسسات والشعوب إلى التكاتف والتعاون لتجاوز هذه الأزمة، والعمل بروح المسئولية والالتزام من أجل وقف انتشار هذا الفيروس، حيث أكد الأمين العام للمجلس الدكتور حسن البيلاوي الثقة فيما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير من قبل دول العالم.وأشار إلى أنه رغم ذلك فإن المجلس ما زال يناشد بأخذ الحيطة والحذر مع الالتزام التام بكل الاحتياطات التي وضعتها الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا، داعيا الله - جل وعز - أن ينحصر الوباء قريبا، ويحفظ الجميع، ويمن بالشفاء على المصابين، والرحمة لضحايا هذا الفيروس.يذكر بأن حملة المجلس العربي للطفولة والتنمية التي تحمل هاشتاج #حماية_أطفالنا_من-كورونا، تعتمد على مرجعيات علمية، وتركز على الالتزام بالاحتياطات الواجب اتباعها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي التالية: @arabccd