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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن ببندر طهطا تطلق حملة لتعقيم المؤسسات (صور)

السبت 21/مارس/2020 - 06:18 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مني هيبة
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أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن ببندر طهطا بسوهاج، حملة بعنوان "احمي بلدك" لتعقيم وتطهير ورش عدد من المصالح الحكومية والمدارس ودور العبادة برعاية مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا، وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب.

تأتي الفعالية ضمن توجيهات الحزب برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، لنشر فرق للتعقيم والمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة وخاصة المزدحمة.

وقال النائب مصطفى سالم إن المبادرة تأتي تماشيا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، والسيطرة عليه، بعد انتشاره في أغلب دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى الوقوف إلى جوار المواطن والدولة في خطتها للتغلب على هذا الوباء.

وطالب سالم بعدم الالتفات إلى الشائعات في هذا الوقت الحرج الذي تمر به مصر، وجميع دول العالم، لأن الشائعات في مثل هذا التوقيت أخطر من المرض، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة المصرية ممثلة في وزارة الصحة والجهات المعنية للسيطرة على هذا الفيروس واحتوائه.

وقدم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الشكر لمؤسسات الدولة على سرعة تفاعلها، وتعاملها مع فيروس كورونا منذ ظهوره، موكدًا أن الدور الذي تقوم به الحكومة يستحق الإشادة

وكانت أمانة حزب مستقبل وطن ببندر طهطا قد أطلقت اليوم المبادرة بمشاركة عبد الكريم دهيس أمين الحزب وأيمن أبو الغيط أمين التنظيم، وشارك في الفعاليات المهندس على رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا، بالإضافة الى مشاركة فعالة لجميع أعضاء الامانات النوعية بأمانة الحزب ببندر طهطا.
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن ببندر طهطا تطلق حملة لتعقيم المؤسسات (صور)
مستقبل وطن ببندر طهطا تطلق حملة لتعقيم المؤسسات (صور)
مستقبل وطن ببندر طهطا تطلق حملة لتعقيم المؤسسات (صور)
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن ببندر طهطا تطلق حملة لتعقيم المؤسسات (صور)
مستقبل وطن ببندر طهطا تطلق حملة لتعقيم المؤسسات (صور)
مستقبل وطن ببندر طهطا تطلق حملة لتعقيم المؤسسات (صور)

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