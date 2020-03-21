تقليص وفود مفاوضات السلام السودانية في جوبا بسبب كورونا

أعلنت وساطة مفاوضات السلام السودانية، التي تستضيفها جوبا، تقليص وفود التفاوض، بسبب الإجراءات الاحتياطية لوباء كورونا، والإبقاء على المفاوضين الرئيسيين، والوسطاء الأساسيين فقط.وقالت وساطة مفاوضات السلام السودانية إنه سيتم تقليص سكرتارية المفاوضات، وتغيير ترتيبات الجلوس في قاعة الاجتماعات، وطريقة الحديث لوسائل الإعلام.وكانت جنوب السودان أصدرت توجيهات تتعلق بالإجراءت الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ألغت بموجبها الفعاليات والتجمعات وأغلقت المدارس والجامعات.