«مستقبل وطن» ينظم حملات توعية ضد كورونا بالمنيا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا بإشراف النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة، فرق التطهير وحملات التعقيم ضد فيروس كورونا بجميع مراكز المحافظة.وقال أمين الحزب فى تصريحات صحفية اليوم، إن الأمانة قامت بحملة التطهير ضد فيروس كورونا المستجد بمركز بنى مزار، كإجراء احترازي للوقاية من الفيروس، حيث تم تطهير وتعقيم شارع الجمهورية وبورسعيد وبعض الشوارع الجانبية ومركز الشرطة بالإضافة إلى توزيع كمامات على عدد من المواطنين، كما تم تكوين فرق من شباب الحزب لتعقيم وتطهير الأماكن العامة.وأضاف أنه تم تعقيم وسائل المواصلات بكافة المواقف بأبى قرقاص وكذلك توعية السائقين بضرورة وجود مواد التعقيم داخل السيارة، وتعقيم عدد من المساجد والكنائس بقريتى الكرم ومنهرى، مشيرا إلى أن أمانة التواصل الاجتماعى قامت بتطهير وتعقيم جميع منازل ومساجد قرية طوة بمركز المنيا، وستقوم أمانة الشباب بتوزيع المطبوعات التى تم توفيرها على المواطنين بالقرى.وأوضح أنه فى مركز ملوى قامت أمانة الحزب بتعقيم نقابة المعلمين ومقر الحزب وسيتم تعقيم دور العبادة والمدارس والمصالح الحكومية ومراكز الشباب ودور العبادة والكنائس، كما أطلقت أمانة الحزب بمركز مطاى حملة التعقيم والتطهير من خلال تطهير الكنائس والمساجد بقرى منبال وأبو حسيبة وبردنوها ونشر لافتات للتوعية، إلى جانب تطهير دور العبادة وتوزيع نشرات لطرق الوقاية ومواجهة الفيروس بمراكز ديرمواس والعدوة ومغاغة، وعمل لافتات للتوعية وطرق الوقاية من فيروس كورونا تصدرت مداخل ومخارج المجالس القروية والميادين العامة، وتوفير جميع المستلزمات اللازمة وبدء عمليات التطهير والتعقيم بالمدينة والقرى وتجهيز فرق عمل من أمناء الشباب والعمل الجماهيرى وسيارات للمرور على جميع القرى بمركز المنيا والبدء فى عمليات التطهير بجميع الأماكن الحيوية بالمدينة والمساجد والكنائس.وأشار إلى أنه فى مركز سمالوط تم توفير جميع المستلزمات اللازمة لبدء عمليات التطهير والتعقيم وتجهيز فرق عمل من أمناء الشباب والعمل الجماهيري وسيارات لبدء المرور على جميع المجالس القروية بالمركز والبدء فى عمليات التطهير والتعقيم وتوزيع منشورات توعية للمواطنين عن طرق الوقاية من فيروس كورونا.وأكد أمين الحزب بالمنيا على ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا واستغلال هذه الفترة في زيادة تعقيم وتطهير كافة الأسطح التي يت التعامل معها بشكل يومي.