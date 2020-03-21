«CNN» تكشف سر نجاح روسيا في احتواء «كورونا» وفشل أوروبا وأمريكا

كشفت قناة «سي إن إن» الأمريكية سبب نجاح روسيا في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد مقارنة بالدول الأوروبية والولايات المتحدة.وأشارت القناة في تقرير لها، السبت، إلى تصريحات سابقة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الأسبوع أكد فيها أن بلاده تمكنت من وقف الانتشار الواسع للفيروس التاجي وأن الوضع تحت السيطرة بفضل الإجراءات المبكرة والشديدة لمنع إصابة المزيد من الناس بالمرض.وأكد التقرير أنه وفقًا للمعلومات التي نشرها المسؤولون الروس، يبدو أن استراتيجية بوتين نجحت، فعدد حالات الإصابة بالفيروس منخفض بشكل مدهش، على الرغم من اشتراك روسيا في حدود طويلة مع الصين وتسجيل أول حالة لها مبكرة في يناير الماضي.ولدى روسيا التي يقطنها 146 مليون نسمة حالات مؤكدة أقل من لوكسمبورغ، وذلك بإصابة 253 شخصًا فقط، وعلى النقيض من ذلك، يبلغ عدد سكان لوكسمبورج 628 ألف نسمة فقط، وحتى اليوم السبت أبلغت عن 670 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة 8 حالات.ويقول بعض الخبراء إن إجراءات الاستجابة المبكرة لروسيا مثل إغلاق حدودها التي يبلغ طولها 2600 ميل مع الصين في وقت مبكر من 30 يناير الماضي وإنشاء مناطق الحجر الصحي ربما ساهمت في تأخير تفشي المرض بالكامل، وقد أشادت ميليتا فوينوفيتش ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا بتحركات موسكو، مشيرة إلى أنها اتخذت مجموعة أوسع من الإجراءات بالإضافة إلى التجارب الطبية.وقالت فوينوفيتش "اختبار وتحديد الحالات، وتتبع جهات الاتصال، والعزلة، كلها إجراءات تقترحها منظمة الصحة العالمية وتوصي بها، وهي موجودة طوال الوقت في روسيا"، مشيرة إلى التباعد الاجتماعي الذي فرضته موسكو وهو الذي بدأ في وقت مبكر نسبيًا لدى روسيا ما قلل من الحالات المصابة.وكشفت وكالة حماية المستهلك الروسية، السبت عن إجراء أكثر من 156 ألف اختبار لفيروس كورونا، مقارنة بالولايات المتحدة التي بدأت تجري الاختبارات فقط في بداية مارس الجاري على طلاب المدارس، بينما تقول روسيا إنها تختبر بشكل جماعي منذ أوائل فبراير بما في ذلك في المطارات مع التركيز على المسافرين القادمين من إيران والصين وكوريا الجنوبية.تصدرت أناستاسيا فاسيليفا، الطبيبة المعارضة الروسية، عناوين الصحف بسلسلة من مقاطع الفيديو التي تدعي فيها أن السلطات تتستر على أرقام حقيقية عن المصابين كورونا، فيما نفت السلطات الروسية هذا الأمر.وبالتزامن مع هذا الأمر تحركت الحكومة الروسية لفرض المزيد من الإجراءات الشاملة وإلغاء الأحداث العامة وإغلاق حدود روسيا أمام الأجانب.