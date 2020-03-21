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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«فري ميوزك» تنعى الفنان أمين سامي

السبت 21/مارس/2020 - 06:15 م
الفنان أمين سامي
الفنان أمين سامي
حسن أمين
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نعت شركة "فري ميوزك" للمنتج الموسيقي نصر محروس، وفاة المطرب أمين سامي أحد أشهر نجوم الغناء في فترة التسعينيات والذي توفي منذ قليل بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقدمت شركة "فري ميوزك" النعي لوفاة المطرب أمين سامي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت صورة له وعلقت عليها قائلة: "تنعي شركة فرى ميوزيك ببالغ الحزن وفاة الفنان أمين سامي... ربنا يرحمك ويعزي أسرتك".

يذكر أن الفنان الراحل أمين سامي، بدأ مشواره حياته كعازف قيثارة، ثم انتقل بعدها للغناء مع ألحان لكبار الملحنين مثل محمد الموجي، الذي قدمه أيضا للإذاعة، وكان ألبومه الأول "امشي" بداية انطلاقته الأولى نحو الشهرة والنجوميّة.

طرح أمين سامي، عددا من الألبومات والأغاني التي لاقت صدى ورواجا كبيرا بين الشباب خلال هذه الفترة.

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