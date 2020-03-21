إيقاف العمل فى دار الإفتاء لمدة يومين لتطهير وتعقيم المبنى

أعلنت دار الإفتاء، عن توقف العمل في المبني الخاص بها لمدة يومين في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت أنه سيتم غدًا الأحد وبعد غد الاثنين أعمال تطهير لمبنى دار الإفتاء، ولذلك سيتوقف العمل بالدار، ولن يكون هناك استقبال للفتاوى أو الجمهور خلال اليومين.وناشدت الجميع بالالتزام بتعليمات الجهات مسئولة، داعية أن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.