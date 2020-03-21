أعلنت نقابة المحامين بقنا، اليوم السبت، عن تعقيم مقرات استراحة المحامين بمحكمة قنا.وقال موسى صافي أمين صندوق نقابة قنا الفرعية، إن الفرعية برئاسة النقيب فتحي صويني تتابع عملية تعقيم غرف المحامين في المحاكم، وذلك عملا بالنظام المتبع في الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.وأضاف صافي، أنه تم تعقيم كل القاعات، وغرف الجلسات، وجميع الغرف الموجودة بالمحكمة بما فيها غرف المحامين.