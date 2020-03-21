أحمد صلاح حسنى يكشف تفاصيل دوره فى «الفتوة»

يواصل الفنان أحمد صلاح حسني، تصوير مشاهده في المسلسل الدرامي الجديد "الفتوة" الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، والمقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل.وقال أحمد صلاح حسني، لـ"الدستور"، إنه بدأ تصوير مشاهده في العمل بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "ختم النمر"، مشيرا إلى أنه يجسد خلال الأحداث شخصية تدعى "عزمي أبوشديد"، وتميل إلى الشر."الفتوة" من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق، وليلى أحمد زاهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة "سينرجي".