رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تحدد رابطا للشكاوى إلكترونيا للحد من انتشار «كورونا»

السبت 21/مارس/2020 - 05:16 م
التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
طباعة
أكد اللواء هبه أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، أن وزارة التضامن تعمل على تقديم الرعاية اللازمة لجميع فئات المجتمع، وتحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع سياسة الدولة الحالية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مؤسسات ودور الرعاية التابعة لها بكل حزم.

وقال أبو العمايم فى تصريح له، إن مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة أعلنت عن عدم تلقي أي شكاوي ورقية بإدارات خدمة المواطنين على أن يتم ارسال الشكاوي على رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء www.shakwa.eg او من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

يشار إلى أن هذا الإجراء يعد من ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من اية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن ان تنتج عن الاختلاط.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 29 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وحالة وفاة

المصرية لتجارة الأدوية: سحب العقار المعالج لـ «كورونا» وإيداعه بوزارة الصحة كدواء استراتيجي

كيفية المذاكرة عبر موقع بنك المعرفة المصري.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

للمصريين بالسعودية.. قرارات جديدة فى ظل أزمة «كورونا»

الصور

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

image description

«موديلز كي جي 1».. أطفال يقتحمون عالم الموضة والأزياء

image description

محافظ مطروح يتابع تنفيذ قرار غلق أماكن التجمعات (صور)

الأكثر قراءة

رسالة السيسى لأمهات مصر فى عيد الأم

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعدّل صيغة الأذان

للمصريين بالسعودية.. قرارات جديدة فى ظل أزمة «كورونا»

القوات المسلحة تعقم وتطهر ميدان التحرير ومرافق حيوية بمحيطه

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

أيام زمان

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

رسائل فريد الأطرش إلى الله.. «سأبني مسجدًا في هذه الحالة»

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

عارٍ أكثر من اللازم.. سبب رفض ناهد شريف تصوير مشهد في «مسك وعنبر»

نجم الساعة

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. وفريد شوقي السبب

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

كلمات لعيد الام 2020 قصيرة happy mothers day

أغرب عملية سرقة فى بريطانيا

حارس برشلونة: مشغول بالتدريبات طوال فترة الحجر الصحى

لماذا يخرج كثيرون من بيوتهم لتحدي كورونا؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
مؤمن المحمدي
لا ينصح بـ القراءة لـ ذوى القلوب الضعيفة
بسنت حسن
إرهاب الكورونا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد العروسى... تميز بالإقدام وحُسن السياسة
المزيد

الثقافة

«أكبر من عشق».. حتى تستطيع أن تكون «أنت»

الناشرين المصريين يطلق مبادرة «خليك فى البيت مع خير جليس»

عندما كان شارع عماد الدين قبلة الفن في القاهرة

«عُمان وقضايا الإنسان» يسلط الضوء على أدب الشاعرة الموسوي