«التضامن» تحدد رابطا للشكاوى إلكترونيا للحد من انتشار «كورونا»

أكد اللواء هبه أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، أن وزارة التضامن تعمل على تقديم الرعاية اللازمة لجميع فئات المجتمع، وتحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتماشى مع سياسة الدولة الحالية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مؤسسات ودور الرعاية التابعة لها بكل حزم.وقال أبو العمايم فى تصريح له، إن مديريات التضامن بالمحافظات المختلفة أعلنت عن عدم تلقي أي شكاوي ورقية بإدارات خدمة المواطنين على أن يتم ارسال الشكاوي على رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء www.shakwa.eg او من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 برئاسة مجلس الوزراء.يشار إلى أن هذا الإجراء يعد من ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من اية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن ان تنتج عن الاختلاط.