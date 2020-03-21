«الحركة الوطنية» ينظم حملة توعية بخطر فيروس كورونا بالقاهرة

نظمت،اليوم، أمانة القاهرة بحزب الحركة الوطنية المصرية حملة توعية بخطر فيروس كورونا عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج، وذلك بناء على توجيهات اللواء رؤوف السيد رئيس الحزب، بدعم الدولة ومؤسساتها في الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة من أجل مكافحة فيروس كورونا الوبائي.كلف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أمناء القاهرة والمحافظات بضرورة تنظيم حملات توعية للوقاية والتثقيف حول الطرق المناسبة لمواجهة خطر العدوي وانتشارها عن طريق بث الرسائل عبر مواقع التواصل الإجتماعي التي يقدمها الأطباء والمتخصصين وتوزيع منشورات إرشادية لهذه الطرق.وانطلقت حملة الوقاية خير من العلاج في كل أمانات اقسام القاهرة تحت إشراف ومتابعة المستشار مدحت نبيل امين عام العاصمة، وائل شوشة أمين شباب العاصمة، وتعتمد الحملة علي توزيع منشورات إرشادية لطرق الوقاية والتطهير ونصائح توعوية بعدم النزول للشارع إلا في حالة الضرورة القصوى أو طارئة، وايضا خطر الإختلاط والتواجد في اماكن التجمعات الكثيفة.فيما بدأت الحملة بحي السلام بقيادة رأفت محمد امين عام قسم السلام، أحمد رأفت امين شباب السلام وأعضاء هيئة مكتب السلام، وتستكمل الحملة فعالياتها في باقي أحياء العاصمة في على مدار الأيام المقبلة بطرق وأساليب متنوعة حتي يزول خطر الفيروس.