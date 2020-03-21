«مقدرتش أهنيكي».. رسائل طبيبة المنوفية المصابة بكورونا لعائلتها في عيد الأم

قالت إيمان محمد عبد المنعم، دكتورة النساء والتوليد بمستشفى أشمون، إنها علمت بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من العمرة، وتم تحويلها إلى مستشفى العزل بالعجمي لتلقي العلاج.«أنا بخير».. بهذه الجملة بدأت الدكتورة إيمان حديثها لـ«الدستور»، مشيرة إلى أنها تنتظر ظهور نتائج العينات المأخوذة منها، وإجراء فحص آخر لها غدا لتحديد هل هي مازالت مصابة بالفيروس أم لا، بعد الخضوع للعلاج، ما سيترتب عليه تحديد موعد خروجها من المستشفى.وأشادت الدكتورة إيمان بمعاملة الأطباء وفريق العلاج القائم على متابعة حالتها، مضيفة «يمرون كل ٨ ساعات للاطمئنان، ولم أتوقع عدم شعوري بالملل، وكانت خائفة من العزل، لكن مع كل سبل الترفيه من موبايل وتلفاز ومصحف وكتب، لا ينقصني غير أحبتي زوجي وأولادي».ووجهت الدكتورة إيمان عدة رسائل، حيث شكرت زوجها الدكتور مصطفى كمال بكر، قائلة «أراد ركوب الإسعاف معي وعرض نفسه للخطر، كما أتى للاطمئنان عليّ رغم عمله بأنه لن يتكمن من زيارتي في مستشفى العزل، وهذا دعمني وجلني أشعر بأني لست وحيدة، وأتوجه له برسالة حب وتقدير من مكاني هذا».كما وجهت رسالة لوالدتها التي لم تتمكن من تهنئتها في عيدها (عيد الأم) قائلة: ««متأسفة يا أمي مقدرتش أهنيكي.. هي ووالدي وإخوتي بيهونوا عليا فترة العزل، وأدعو الله أن يجمعني بأولادي وزوجي».ووجهت «إيمان» رسالة للمصريين ولأهالي محافظة المنوفية تحديدا، قائلة: «لازم تلتزموا وتقعدوا في البيت، لأن المرض خطورته تكمن في التشابه الشديد بينه وبين نزلة البرد العادية».