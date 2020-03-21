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السبت 21 مارس 2020 الموافق 26 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البريد: خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير لـ8.5%

السبت 21/مارس/2020 - 05:03 م
عبده علوان
عبده علوان
طارق عتمان
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قال عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن الهيئة قررت خفضت سعر الفائدة على حسابات التوفير لديها والتي تتيح للعملاءالسحب والإيداع خلال العام لتصبح 8.5% بدلًا من 9.25% وذلك إعتبارا من 19 مارس 2020 بناء علي قرار البنك المركزي بتخفيض سعرى عائد الايداع والاقراض، وكذا تخفيض بنك الإستثمار القومي الفائدة على وديعه الهيئة لديه بمقدار 1 %.

وأوضح عبده علوان القائم بأعمال رئيس البريد أن خفض الفائدة على حسابات التوفير وخفض تكاليف تمويل المشروعات بالاضافة الي انخفاض معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية سوف يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار مما يدفع عجله التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف رئيس البريد أن إيداعات حسابات التوفير بلغت ٢٢٠ مليار جنيه ويبلغ عدد عملاء دفتر التوفير ٢٤ مليون عميل مشيرًا إلي أن إجمالى الإيداعات التي تم الوصول إليها تعكس ثقة المواطنين فى التعامل مع الهيئة القومية للبريد.

والجدير بالذكر أن سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير بعد قرار التخفيض مازال أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفى للمنتجات الشبيهة.

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